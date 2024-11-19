فلسطين اليوم
رابط تسجيل الغاز- أكشف أسماء الغاز 21-22 خان يونس والوسطى، إذ خصصت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة، رابطا للتسجيل في تعبئة اسطوانات للنازحين والمواطنين في وسط وجنوب قطاع غزة، ويكون سعر اسطوانة الغاز 60 شيكل للمستهلك دون أي زيادة على السعر، وسنقدم لكم رابط تسجيل الغاز في خان يونس والوسطى ورابط تسجيل الغاز في الوسطى، ويمكنك عزيزي المواطن والنازح التسجيل في الرابط بطريقة سهلة للغاية، باضافة بياناتك الشخصية في المنطقة التي تسكن، لذلك قررنا أن نقدم لكم رابط تسجيل الغاز- أكشف أسماء الغاز 21-22 خان يونس والوسطى.
رابط تسجيل الغاز- أكشف أسماء الغاز 21-22 خان يونس والوسطى
طريقة التسجيل في رابط تعبئة الغاز في قطاع غزة:
- الدخول إلى رابط تسجيل الغاز
- كتابة رقم الهوية الشخصية
- كتابة تاريخ إصدار الهوية الشخصية
- ثم اختيار عنوان المحافظة والمدينة والمنطقة.
- ادخال رقم الهاتف
- حفظ البيانات
- وخصص هيئة البترول والغاز عدد من الموزعين لتوزيع الغاز بشكل رسمي في المناطق والأحياء ومخيمات النزوح المنتشرة وسط وجنوب قطاع غزة:
رابط تسجيل الغاز- أكشف أسماء الغاز 21-22 خان يونس والوسطى
ويتم تعبئة الغاز كل نازح ومواطن بشكل شهر وتبلغ الحصة الشهرية 8 كيلو من الغاز.
رابط تسجيل الغاز اضغط هنــــــــــــــا
للدخول إلى كشف أسماء الغاز خان يونس 21-22 اضغط هنــــــــــا
للدخول إلى كشف أسماء الغاز المنطقة الوسطى 21-22 اضغط هنــــــــــا