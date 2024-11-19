راصد جوي يتوقع أحوال الطقس الأيام المقبلة.. كتلة باردة جديدة..!

فلسطين اليوم

قال الراصد الجوي ليث العلامي، إنه تم رصد كميات من الأمطار في أجزاء واسعة من السواحل الشمالية والوسطى وشمال البلاد تراوحت ما بين 50 - 100 ملم وحطمت إحدى المحطات في السواحل الشمالية رقم قياسي تخطى حاجز 200 ملم.



وتوقع العلامي، أن تبقى بقية هذه الليلة وحتى عصر يوم غد الاربعاء الفرصة مُهيأة لهطول زخات محلية من الأمطار على فترات فوق أجزاء مُتفرقة ((غير شاملة)) مع بقايا تأثير الكتلة الباردة .



كما تنبأ بارتفاع درجات الحرارة يوم الخميس والجمعة والسبت واستقرار الطقس .



وتوقع وجود مؤشرات لكتلة باردة وماطرة جديدة وسريعة الأحد المُقبل.



