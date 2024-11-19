سيناتور أمريكي يهاجم "إسرائيل" ويدعو لحظر السلاح عنها

فلسطين اليوم

قال السيناتور الديمقراطي البارز بيرني ساندرز، إن الولايات المتحدة متواطئة في الفظائع التي تحدث في غزة، ويجب أن ينتهي هذا التواطؤ، معتبرا أنه لا يمكن لواشنطن أن تقدم أسلحة لدول تنتهك حقوق الإنسان وتمنع تقديم المساعدات.

وأضاف ساندرز في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن حجم المساعدات التي وصلت غزة خلال الأسابيع الماضية هي الأقل منذ بدء الحرب، داعيا مجلس الشيوخ إلى التصويت لصالح حظر إرسال أسلحة إلى إسرائيل.

ويشن جيش الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ الـ7 من أكتوبر 2023، أدت لاستشهاد 43,972 مواطنا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,008 آخرين، ناهيك عن أكثر من 10 آلاف مفقود، في ظل تعمد "إسرائيلي" تجويع وتعطيش المواطنين في قطاع غزة والتحذيرات الدولية من المجاعة يمر به القطاع.