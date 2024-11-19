الدفاع المدني يعلن توقف عمل معظم مركباته في محافظة غزة

فلسطين اليوم

أعلن الدفاع المدني في غزة، عن توقف عمل معظم مركبات الدفاع المدني في "محافظة غزة" لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها، ونعمل الآن فقط بقدرات مركبة صهريج واحدة للتزود بالمياه ومركبة إنقاذ واحدة.

وقال الدفاع المدني، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: إن طواقمه باتت منذ منتصف الشهر الجاري غير قادرة على الاستجابة لكثير من نداءات المواطنين والوصول إلى أماكن الحوادث والاستهدافات الإسرائيلية، محذرًا أن ذلك ينذر بكوارث ومشاهد إنسانية مؤلمة تضاف إلى معاناة شعبنا في قطاع غزة بفعل استمرار العدوان الإسرائيلي.

كما حذر من اتساع وتكريس الكارثة الإنسانية في محافظة غزة بسبب استمرار نفاذ الوقود لاسيما مع نزوح آلاف المواطنين من شمال القطاع وازدياد الحاجة للاستحابة الإنسانية في كافة المناطق.

وأكد الدفاع المدني، أن استمرار رفض الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود ومعدات الإنقاذ اللازمة للدفاع المدني هو إمعان في ارتكاب مزيداً من الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل، وانتهاك مع سبق الإصرار للقانون الإنساني الدولي.

وجدد مناشداته لدول العالم ولمنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وللمنظمة الدولية للحماية المدنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ولمنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والتنسيق مع المؤسسات الداعمة من أجل إدخال كميات الوقود اللازمة وتمكين الدفاع المدني من تأدية واجبه الإنساني لأكثر من نصف مليون مواطن في المحافظة.