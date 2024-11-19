حكومة الاحتلال تمنع إدخال مواد غذائية لغزة عبر تجار مستقلين

فلسطين اليوم

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة "الإسرائيلية" أبلغت المحكمة العليا أنها لن تسمح بإدخال المواد الغذائية إلى قطاع غزة عبر تجار مستقلين.

ووفق ما أوردته الصحيفة، فإن الحكومة "الإسرائيلية" أبلغت المحكمة العليا بأن إسرائيل لا تسيطر فعليا على غزة، ولا تستطيع تأمين شاحنات المساعدات.

ووفق تصريحات لوكالة الأونروا، فإن 98 شاحنة من أصل 109 تم نهبها، في حين قال شهود إنه عندما تتجاوز المساعدات معبر كرم أبوسالم بمحافظة رفح تتوجه للتفريغ في مخزن للأمم المتحدة وسط قطاع غزة، فيعترض طريقها لصوص ينهبون الغذاء ثم يعرضونه في السوق الشعبية بأسعار خيالية.