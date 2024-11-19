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حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر الشرق الأوسط
أفاد الإعلام العبري، اليوم الثلاثاء، بمغادرة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" منطقة الشرق الأوسط ودخلت منطقة الأسطول السابع الأمريكي.
ووفق ما أورده الاعلام العبري، فإن هذه هي المرة الثانية خلال أكثر من عام التي يخلو فيها الشرق الأوسط من وجود حاملة طائرات أمريكية.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن دخول "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط، برفقة مدمرات صواريخ موجهة.