جيش الاحتلال يصدر 1,126 أمر اعتقال بحق الحريديم

فلسطين اليوم

شهدت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست اليوم الثلاثاء، نقاشًا محتدمًا بين رئيس اللجنة يولي إدلشتين ووزير الحرب يسرائيل كاتس، حول أعداد أوامر التجنيد للحريديم.

وأكد إدلشتين على ضرورة زيادة عدد المجندين، قائلاً: "الرقم الحالي البالغ 3,000 غير مقبول ويجب أن يكون أعلى. المساهمة في الدولة يجب أن تُقدّر، بغض النظر عن الخلفية".

ووفق العميد شاي طيب، رئيس قسم التخطيط في جيش الاحتلال، فقد جرى إصدار 1,126 أمر اعتقال للحريديم الذين تجاهلوا أوامر التجنيد الأولى والثانية. ومن بين 7,000 استدعاء، تم إصدار 3,000 أمر في الأشهر الأخيرة، مع التهديد بالاعتقال الفوري للمتخلفين.

وأضاف طيب، أن الجيش يواجه نقصًا يبلغ 10,000 جندي، مع عدم وجود تمديد للخدمة الإلزامية أو اتفاق على تجنيد 4,800 من الحريديم لسد الفجوة. وشدد على أن تنفيذ أوامر التجنيد يتم بشكل متساوٍ، بغض النظر عن الانتماء الديني أو الجغرافي.

تأتي هذه التطورات في ظل نقاشات مستمرة بين المسؤولين لتعديل قانون التجنيد. تشير التقارير إلى تفاؤل حذر بشأن التوصل إلى تسوية قريبًا.

