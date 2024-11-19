تفاصيل جديدة بشأن وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل"

فلسطين اليوم

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: إن الوضع جيد مبدئياً، وذلك بعد لقائه لساعتين مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين لبحث المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وأضاف بري، أن ما تبقى لإنجازه هو بعض التفاصيل، مشيراً إلى أن هناك ممثلاً عنه وممثلاً عن الأميركيين لمناقشة بعض التفاصيل التقنية، وبتها قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي ستكون مغادرة هوكستين إلى إسرائيل، وننتظر ما سيحمله من هناك، مكرراً أن الأمور جيدة.

وأكد بري أن الضمانات فيما يخص الموقف الإسرائيلي هي على عاتق الأميركيين. وعما إذا كانت المسودة التي تتم مناقشتها قد تمت مناقشتها مع الإسرائيليين، أجاب الرئيس بري: "هو (هوكستين) يقول إنه نسق مع الإسرائيليين فيما يخص المسودة"، لكن بري استدرك قائلاً: «إنها ليست المرة الأولى التي ينكر فيها الإسرائيليون تعهداتهم".

وكان الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين استهل لقاءاته في العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، في عين التينة، بلقاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وعبَّر هوكستين، بعد لقائه بري، عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، معتبراً أن حل الصراع الدائر بين إسرائيل و"حزب الله" بات "في متناول أيدينا".

وقال إنه عاد إلى المنطقة نظراً لوجود فرصة حقيقية لوضع نهاية لذلك الصراع".

وأضاف هوكستين أنه أجرى محادثات بنَّاءة جداً مع بري لتقليص الفجوات من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

الشرق الأوسط