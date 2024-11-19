قناة القدس تنعى الزميلة الصحفية فاطمة الكريري

فلسطين اليوم

نعت قناة القدس اليوم الفضائية، مساء اليوم الثلاثاء، الزميلة الصحفية في القناة "فاطمة محمد الكريري" التي ارتقت شهيدة بعد إصابتها بأزمة صحية بسبب استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة وشماله بشكل خاص.

وتقدمت قناة القدس، في بيان مقتضب، "بأحر التعازي والمواساة من أهلها وذويها ونسأل الله لهم الصبر والسلوان، سائلةالله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يتقبلها مع الشهداء والصدّقين".