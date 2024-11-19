شهداء وجرحى جراء قصف "إسرائيلي" وسط القطاع

فلسطين اليوم

استُشهد 4 مواطنين على الأقل، وأصيب وفُقد آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيمي البريج والنصيرات في قطاع غزة.

وأفادت المصادر المحلية، مراسلتنا بأن طائرات الاحتلال استهدف مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد مواطن على الأقل، وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو جلالة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت مصادر محلية، إن مواطنين تمكنوا من انتشال شهيد وأشلاء، إلى جانب عدد من الإصابات التي تم نقلها إلى مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح المجاورة، فيما لا يزال مصير مواطنين مفقودين تحت الأنقاض مجهولا.

ويشن جيش الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ الـ7 من أكتوبر 2023، أدت لاستشهاد 43,972 مواطنا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,008 آخرين، ناهيك عن أكثر من 10 آلاف مفقود، في ظل تعمد الاحتلال تجويع وتعطيش المواطنين في قطاع غزة والتحذيرات الدولية من المجاعة يمر به القطاع.