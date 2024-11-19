القوات اليمنية تنشر تفاصيل استهدافها لسفينةِ "Anadolu S"

فلسطين اليوم

أعلنت القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ، اليوم الثلاثاء، عن عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ "Anadolu S" في البحرِ الأحمرِ وذلك بعددٍ من الصواريخٍ الباليستيةِ والبحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً بفضلِ الله.

وقالت القوات اليمنية، في بيان صحفي، إن استهدافُ السفينةِ جاء لعدمِ استجابتِها لتحذيراتِ القواتِ البحريةِ ولانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وأكدت استمرارَها في فرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ "الإسرائيليِّ" واستهدافِ كافةِ السفنِ المرتبطةِ به أو المتجهةِ إليه أو التي تتعاملُ معه وكذلك استمرارُها في استهدافِ العدوِّ الإسرائيليِّ بالصواريخِ والمسيراتِ.

وشددت القوات المسلحة اليمنية، على أن هذ العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان.