بورصة فلسطين: هبوط أرباح الشركات المدرجة خلال 9 أشهر

فلسطين اليوم

قالت بورصة فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن صافي أرباح الشركات المدرجة تراجع بنسبة 55% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وتداعياته في الضفة.

وأوضحت البورصة، في بيان، أنها تسلمت البيانات المالية عن الأشهر التسعة الأولى من العام لـ 46 شركة من أصل 48 مُدرجة، والتي أظهرت أن هذه الشركات حققت صافي أرباح بلغ نحو 95 مليون دولار، مقارنة بـ 210 ملايين دولار للفترة المماثلة من عام 2023، بانخفاض 55%.

وقال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليلة إن "البورصة استلمت هذه النتائج بعد مرور أكثر من عام على الحرب على قطاع غزة وكل ما هو فلسطيني، وتأثيراتها في عجلة التنمية والاقتصاد الوطني، وما تلاها من تحديات على المستوى المحلي حتى اللحظة".

وأضاف حليلة أن الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ما زالت تُظهر صلابة بالرغم من المعيقات كافة، وقدرتها الاستثنائية على التكيف والتزامها الشفاف مع قاعد المستثمرين، على الرغم من التراجع في قيمة الأرباح أو الخسائر المحققة بشكل عام.

وقال إن بورصة فلسطين "تقدّر وتتابع عن كثب جهود الشركات المدرجة الرامية إلى إدارة الأزمة بكفاءة، ومن خلال تواصلها مع المستثمرين والتزامها التام بتعليمات هيئة سوق رأس المال والبورصة، وخاصة فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح عبر نظام الإفصاح الإلكتروني.

شكلت الشركات الرابحة نحو 76% من إجمالي عدد الشركات المُفصحة، محققةً أرباحاً بقيمة 133 مليون دولار، بانخفاض 41% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023، التي بلغت 226 مليون دولار، في حين تكبدت 11 شركة خسائر بنحو 37 مليون دولار بارتفاع صافي الخسائر بنسبة 130%، إذ بلغت الخسائر المحققة للفترة ذاتها من عام 2023 ما قيمته 16 مليون دولار.

وتصدرت شركة الاتصالات الفلسطينية قائمة الشركات الأكثر ربحاً بأرباح بلغت 44 مليون دولار، وجاءت "موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات-أوريدو" في المرتبة الثانية بأرباح وصلت إلى 10.4 مليون دولار، تلاها بنك القدس في المركز الثالث بأرباح قدرها 10 ملايين دولار، أما "فلسطين للتنمية والاستثمار-باديكو" فحلت في المرتبة الرابعة محققة أرباحاً عائدة على مساهمي الشركة تقارب 9.5 مليون دولار، فيما احتلت "أركان العقارية" المركز الخامس بأرباح بلغت نحو 7.8 مليون دولار.