إصابة عدد من المواطنين وحرق للمنازل خلال اقتحام الاحتلال في جنين

فلسطين اليوم

أصيب 4 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الثلاثاء، في مخيم جنين خلال عدوانها المستمر على المخيم والمدينة منذ ساعات فجر اليوم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع إصابة لمواطن في منطقة الفخذ، و3 آخرين بشظايا قنبلة أطلقتها طائرة مسيرة صوب مواطنين في الحي الشرقي لمدينة جنين.

وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال أحرقت 3 منازل داخل المخيم، ومحلا تجاريا عند مدخل المخيم، حيث اشتعلت فيه النار بشكل كامل، قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من إخماد الحريق.

وأضافت أن طواقم الدفاع المدني وصلت إلى منزلين في المخيم، فيما منعتها قوات الاحتلال من الوصول إلى المنزل الثالث والتعامل مع الحريق فيه.

وقال ضابط الإسعاف في الهلال الأحمر حازم مصاروة، إن طواقم الهلال استجابت لنداء استغاثة لعائلة من مخيم جنين، بالتعاون مع الدفاع المدني بعد اندلاع حريق في منزلها، وقد جرى إخلاؤها من المخيم.

وكانت قوات الاحتلال قد قطعت الكهرباء وبعضا من خطوط المياه داخل أحياء المخيم بعد تجريف الشوارع والبنية التحتية فيه.