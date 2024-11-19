بالصور "سرايا القدس" تزف ثلة من مجاهديها ارتقوا في جنين

فلسطين اليوم

زفّت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية ثلة من شهدائها ارتقوا خلال التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة قباطية في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

ونعت السرايا في بيان عسكري، الشهيد المجاهد أنور نضال توفيق سباعنة (25 عاماً)، والشهيد المجاهد رائد عبد الرحمن صادق حنايشة (24 عاماً)، الشهيد المجاهد سليمان عدنان سليمان طزازعة (32 عاماً)، وهم من أبطال سرايا القدس-كتيبة جنين مجموعات قباطية.

وأكدت سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.







