فلسطين اليوم

عند النظرة الأولى لهذا المخلوق، قد تظنه ​​مجرد زوج من الرموش الصناعية اللامعة، لكن هذا المخلوق حقيقي للغاية وتم اكتشافه عند تقاطع ثلاث صفائح تكتونية في المحيط الهادئ.

تمكن باحثون من معهد شميدت للمحيطات من رصد الحيوان أثناء استخدام روبوت تحت الماء لتمشيط قاع البحر.

هذا الحيوان من الديدان المتعددة الأشعار، فئة من الديدان البحرية، والمعروفة على نطاق واسع باسم الديدان الشعيرية.

حظيت لقطات المخلوق باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه أحد المشاهدين بأنه "فرشاة مرحاض"، في حين وصفه آخر بأنه "شجرة عيد الميلاد في أعماق البحار". وقال أحدهم مازحًا: "يبدو الأمر وكأننا جمعنا رمشين معًا".