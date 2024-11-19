50 شهيداً و110 إصابات في غزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء، وصل منها للمستشفيات 50 شهيداً و110 إصابات خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وقالت الصحة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 410 على قطاع غزة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأفادت بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43972 شهيداً و104008 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأهابت الصحة، بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

رابط تسجيل شهداء ومفقودي العدوان الإسرائيلي على غزة