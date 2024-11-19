حالات سوء التغذية تتوافد لمشفى "كمال عدوان"!

فلسطين اليوم

أكد مدير مستشفى كمال عدوان د. حسام أبو صفية، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، أن حالات سوء تغذية بدأت بالتوافد إلى "المستشفى" شمال قطاع غزة، مشيراً إلى أن معظمهم أطفال ومسنون بسبب المجاعة.

وبيّن د. أبو صفية في تصريح صحفي، أن خطر الموت يهدد حياة المرضى من كبار السن لنفاد الدواء وتفشي المجاعة شمال غزة.

وأفاد، بأن عشرات المصابين يفقدون حياتهم يومياً لعدم وجود أطباء وأدوية في المستشفى.

وتواجه أسواق قطاع غزة، لاسيما في شماله، حالة غير مسبوقة من الشح في كل السلع الأساسية وفي مقدمتها المواد الغذائية، الأمر الذي ساهم بتضاعف أسعار الموجودة منها والمرتفعة أصلاً عن سعرها الطبيعي، ما بات ينذر بتفاقم الأوضاع الكارثية للأسواق وجعل أوضاع الفلسطينيين تتسارع نحو الأسوأ.

تأخذ العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة شكلاً مختلفاً، مع تواصلها للشهر الثاني على التوالي وغياب التدخل الدولي والضغط الحقيقي على الاحتلال لوقف عمليات الإبادة الجماعية والتهجير التي يقوم بها بحق عشرات الآلاف من السكان المحاصرين، والذين أجبر الكثيرون منهم على إخلاء مناطقهم في مخيم جباليا والمنطقة الغربية منه ومشروع بيت لاهيا وبيت لاهيا وبيت حانون في إطار تطبيقه خطة الجنرالات في شمال غزة.

ويعمل الاحتلال الإسرائيلي للأسبوع الخامس على التوالي على تهجير الفلسطينيين وترحيلهم من مناطق شمالي القطاع إلى مدينة غزة، بعدما فشل سابقاً في إخراجهم نحو جنوب ووسط القطاع، ضمن خطة الجنرالات التي تنص على تجويع الفلسطينيين ومحاصرتهم لإخلاء الشمال وجعله منطقة عسكرية مغلقة ومدمرة.