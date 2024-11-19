فلسطين اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوتسوانا، من المقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره بوتسوانا في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، على ملعب الدفاع الجوي ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 المقررة بالمغرب، وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالمغرب في صدارة المجموعة الثالثة ويلتقي مع بوتسوانا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات اليوم الثلاثاء.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوتسوانا

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوتسوانا، ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة ويأتي منتخب بوتسوانا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ويبحث عن التعادل من أجل ضمان التأهل، وفي المركز الثالث منتخب موريتانيا برصيد 4 نقاط وخلفه الرأس الأخضر بنفس الرصيد، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوتسوانا.

🔴 يوم المباراة



⚽️ | مصر 🆚 بوتسوانا

🏆 | الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية

⏱️ | الساعة 5 مساء#شجع_مصر 🇪🇬 pic.twitter.com/iER8fzp4oR — EFA.eg (@EFA) November 19, 2024

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوتسوانا

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوتسوانا، ومن المتوقع أن يمنح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول الفرصة للبدلاء والعناصر الجديد في مباراة اليوم أمام منتخب بوتسوانا خاصة في ظل الغيابات بصفوف منتخبنا وعلى رأسها محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوتسوانا

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوتسوانا، وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد منتخب بوتسوانا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025 في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وتقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي بمنطقة القاهرة الجديدة، وسيتم بث المباراة على قناة beIN Sports HD 2.

🔴📸 | منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بتسوانا غداً 🇪🇬



اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريباته باستاد الدفاع الجوي ، استعدادا لمواجهة بتسوانا في الخامسة مساء غداً الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم… pic.twitter.com/RlQdPaZEls — EFA.eg (@EFA) November 18, 2024

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوتسوانا

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