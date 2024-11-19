فلسطين اليوم

جنازة ايمن العلي.. لحظة دفن ايمن العلي، ساعر مئات الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في نعي ايمن العلي، الملقب بملك جمال الأردن، بعد أن وافته المنية بعد صراع مع مرض السرطان استمر عاماً كاملاً، مستخدمين صوراً له قبل وبعد إصابته بسرطان المعدة الذي شُخّص به قبل نحو عام.

جنازة ايمن العلي.. لحظة دفن ايمن العلي

جنازة ايمن العلي.. لحظة دفن ايمن العلي، وقبل وفاته كان ايمن العلي قد شارك متابعيه على منصة "إنستغرام" صوراً خلال رحلة علاجه من المرض آخرها صورة جمعته مع والدته وقبل أيام من رحيله، قالت والدته وقد بدا عليها الحزن، إنّ علاج ابنها الكيميائي توقف وسط اعتماده على المسكنات في أيامه الأخيرة، إلا إنه توفي قبل يومين، إذ يبحث متابعيه الآن عن، لحظة دفن ايمن العلي، إذ إن فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قررت نشر جنازة ايمن العلي.. لحظة دفن ايمن العلي.

جنازة ايمن العلي.. لحظة دفن ايمن العلي

جنازة ايمن العلي.. لحظة دفن ايمن العلي، وقال العلي عقب تشخيص إصابته بالسرطان، إن "المرض يعتمد على الإرادة القوية حتى تتمكن من السيطرة عليه وليس العكس، وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أعلن العلي تخرجه من الجامعة الهاشمية في مدينة الزرقاء الأردنية، وقال حينها "هذا أول تحد تعديته، باقي تحد ثاني وهو محاربتي للسرطان بإذن الله قريباً".

جنازة ايمن العلي.. لحظة دفن ايمن العلي

جنازة ايمن العلي.. لحظة دفن ايمن العلي، وشارك الآلاف من الشعب الأردني جنازة الراحل ايمن العلي، ووثقوا لحظة دفنه وسط حزن شديد من قبل عائلته وأصدقائه، حتى إحدى الناشطات نعت ايمن العلي قائلة: "انتقل إلى رحمة الله البطل أيمن ملك جمال الأردن".

جنازة ايمن العلي.. لحظة دفن ايمن العلي

جنازة ايمن العلي.. لحظة دفن ايمن العلي، بعد أن تم تشييع جثمان ايمن العلي، نشر صديقه المقرب زياد شنطي الصورة الأولى لمقبرة سحاب الذي دفن فيها أيمن العلي. وعلق على الصورة قائلًا: "اللهم إنه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصابرين". وتفاعل مع صورته مجموعة كبيرة من محبي أيمن الذين حرصوا على الدعاء له.