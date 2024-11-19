حدث أمني جنوب لبنان وطائرة عسكرية تخلي الإصابات

فلسطين اليوم

أصيب 3 جنود إسرائيليين، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، من جراء معارك ضاية مع المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بهبوط مروحية عسكرية في مستشفى "رمبام" بحيفا وهي تنقل جنوداً مصابين من لبنان.

بينما أعلن مستشفى صفد، عن وصول 3 جنود جرحى إلى المستشفى من معارك في جنوب لبنان صباح اليوم.

ويواصل حزب الله اللبناني، التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في الجنوب، ويوقع القتلى والإصابات في صفوفها بشكل يومي، ما أدى إلى تكبد جيش الاحتلال خسائر بشرية ومادية فادحة.