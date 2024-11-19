فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، بأن قصفاً صاروخياً من لبنان استهدف "تل أبيب"، أسفر عن وقوع 7 إصابات في صفوف المستوطنين.

‏وأفادت وسائل الإعلام، بأن حزب الله أطلق 5 صواريخ من لبنان باتجاه شمال "تل أبيب" أسفرت عن إصابة 7 مستوطنين بجروح متفاوتة، فيما دوت صافرات الإنذار، وسط استنفار لقوات الاحتلال والطواقم الطبية.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، برصد نحو خمس عمليات إطلاق صواريخ عبرت من لبنان إلى وسط الكيان، تم اعتراض البعض، وسقوط أخرى.

وقالت "نجمة داود الحمراء، إنها توجهت إلى أماكن سقوط الصواريخ لفحص وجود إصابات جراء القصف الصاروخي.

من جانبها، نقلت القناة "12" العبرية عن شهود عيان، قولهم إن شظايا شظايا صواريخ اعتراضية سقطت على الطريق 4 في موشاف بتسرا وسط (إسرائيل). فلسطين المحتلة.