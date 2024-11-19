إدارة بايدن تستعد للموافقة على قرار ضد "إسرائيل"!

فلسطين اليوم

أعلنت وسائلا إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد للموافقة على قرار ضد "إسرائيل" في مجلس الأمن الدولي.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن الإدارة الأمريكية تستعد لمشروع قرار في مجلس الأمن يؤكد أن احتلال الضفة وشرقي القدس والبلدة القديمة مخالف للقانون الدولي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مشروع القرار يُدرس في مجلس الأمن القومي.

وقبل أيام، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر لم تسمها أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال في اجتماعات مغلقة، إن مسألة ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل "يجب أن تعود إلى جدول الأعمال" مع تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه، مطلع العام المقبل.