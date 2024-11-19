هل يستمر المنخفض الجوي في قطاع غزة اليوم الثلاثاء؟

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 19/11/2024، أن يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد لذا يبقى الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها بحوالي3-4 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

كما توقعت الأرصاد أن يكون الجو في ساعات المساء والليل غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المناطق وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.