شهداء وإصابات في عدوان الاحتلال على لبنان لليوم الـ 58

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان لليوم الـ 58، مخلفا عشرات الشهداء والإصابات و دمارا واسعا في جنوب لبنان وبيروت والبقاع.

وفجر اليوم الثلاثاء، شن طيران الاحتلال الحربي غارة على منطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية، من دون سابق إنذار، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس الاثنين، استشهاد 7 أشخاص، وجرح 30 آخرين، في غارة للاحتلال على منطقة زقاق البلاط في بيروت.

ونفذ طيران الاحتلال الحربي، أمس الاثنين، غارتين على برج الشمالي في مدينة صور جنوب لبنان، وقصف شركة المياه في صور، تزامنًا مع سلسلة غارات أخرى.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط بلدتي دير قانون رأس العين والسماعية جنوبي لبنان، تزامنًا مع غارة على محيط بلدة زوطر الشرقية ومدينة النبطية في الجنوب.