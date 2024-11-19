الاحتلال يقصف منزلا بعد محاصرته بجنين وسط تدمير البنية التحتية

فلسطين اليوم

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزلا في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين بالضفة الغربية، بعد محاصرته.

وبحسب مصادر محلية فإن قوات خاصة من جيش الاحتلال حاصرت منزلاً تحصن بداخله عدد من الشبان بين قرية مثلث الشهداء وبلدة قباطية جنوب جنين، ودارت اشتباكات مسلحة بينها وبين المقاومين.

ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية للقرية، وأطلق قذائف "أنيرجا" باتجاه المنزل المحاصر.

ومنذ الليلة الماضية، اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية المدينة من حاجز الجلمة، وانتشرت في عدة أحياء وعند مدخل المخيم، ودهمت عدداً من منازل المواطنين وفتشتها.

وجرفت آليات الاحتلال عددا من الشوارع الرئيسية والبنية التحتية في المدينة، فيما دارت مواجهات عنيفة في محيط المخيم.

بدورها أكدت كتيبة جنين في سرايا القدس، أن مجاهديها يتصدون لقوات العدو في محاور القتال على أطراف المخيم ويمطرونهم بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة محققين إصابات مؤكدة .

وفي بيان آخر، قالت كتيبة جنين، أن مقاتليها فجروا عددا من العبوات الناسفة المعدة مسبقًا بالجرافات العسكرية بمحور الساحة في مخيم جنين.

من جهتها، أعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين تحويل الدوام اليوم الثلاثاء في مدارس مدينة جنين ومخيمها إلى إلكتروني، جراء استمرار العدوان، وحفاظا على سلامة المعلمين والطلبة.