الاحتلال يعتقل مواطنا ونجله من جنين

فلسطين اليوم

افادت مصادر صحفية فلسطينية ، مساء اليوم الإثنين 18/11/2024م، باعتقال قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مواطنا ونجله من بلدة برطعة غرب جنين.

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منزل المواطن أديب محمد قبها واعتدت على عائلته بالضرب، وحطمت محتويات المنزل وأحدثت فيه خرابا كبيرا.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أديب قبها ونجله فراس البالغ من العمر (13 عاما)، من داخل المنزل.