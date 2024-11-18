إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

فلسطين اليوم

أصيب مواطنون بالاختناق، مساء اليوم الاثنين18/11/2024l، خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة الخضر جنوب بيت لحم والشبان الفلسطينيين.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقتي "الجامع الكبير"، والبوابة"، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، صوب المنازل والمحال التجارية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

يشار إلى أن الاحتلال صعد في الآونة الأخيرة من اعتداءاته على بلدة الخضر، المتمثلة بالاقتحامات اليومية وإطلاق قنابل الغاز صوب المواطنين والمنازل، ومداهمة المحال التجارية.