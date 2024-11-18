سبب اشتعال للنيران ودمار في المباني المجاورة

بالفيديو والصور إصابة 6 "إسرائيليين" جراح احدهم خطيرة بسقوط صاروخ من لبنان في "تل أبيب"

الساعة 09:23 م|18 نوفمبر 2024
تل أبيب الان
تل أبيب الان

فلسطين اليوم

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين18/11/2024م، ، إصابة 6 "إسرائيليين" جراء سقوط صاروخ في رمات غان بـ"تل أبيب" وصفت جراح احدهم بالخطيرة.

وبحسب القناة 12"الإسرائيلية"، فإن الدفاعات الجوية أخفقت في اعتراض صاروخ باليستي أطلق من لبنان وسقط في بني براك شرق تل أبيب".

وأشارت إلى أن الصاروخ تسبب في اشتعال النيران في مجمع تجاري في رمات غان قرب "تل أبيب"، بالإضافة لدمار كبير طال مباني ومنشآت قريبة من المجمع.

وأوضحت أن 7 طواقم إطفاء تحاول إخماد الحريق المندلع في "رمات غان" وسط فلسطين المحتلة، جراء سقوط صاروخ من لبنان

في حين، أكد مصدر عسكري لـ"إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي"، استهداف "تل أبيب" الكبرى بـ4 صواريخ في آخر رشقة اطلقت من لبنان.

بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية:" إن الصاروخ الذي سقط في بني براك في تل أبيب كبير الحجم والاعتراض الصاروخي فشل وسجلت إصابة مباشرة".

وأشارت إلى أن حزب الله استخدم صاروخا يحمل رأس حربيا ثقيلا جدا ضرب تل ابيب وأحدث دمارا كبيراً، مؤضحة أن المبنى الذي ضرب في "تل أبيب" قد ينهار

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