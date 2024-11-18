الاحتلال يخطر 11 منشأة بوقف العمل في الأغوار الشمالية

فلسطين اليوم

أخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين18/11/2024م، بوقف العمل في منشآت سكنية وأخرى لتربية الماشية، في حمامات المالح بالأغوار الشمالية.

وبحسب مصادر صحفية فلسطينية، فإن الاحتلال أخطر بوقف العمل في 11 منشأة تعود للشقيقين طارق وعلي حميد كعابنة، في منطقة حمامات المالح، حتى الرابع من الشهر المقبل.

بدوره، قال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، إن الاحتلال أخطر بوقف العمل في ثلاثة "بركسات" لتربية الماشية، وغرفتين سكنيتين، تعود للمواطنين: مجاهد سليمان أحمد صوافطة، وأنور جميل محمود صوافطة، وخالد رشدي صوافطة، من قرية بردلة، حتى الرابع من الشهر المقبل.