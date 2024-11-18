هيئة علماء المسلمين في العراق تبرق معزية بشهداء الحركة

فلسطين اليوم

تلقت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين برقية تعزية من "هيئة علماء المسلمين في العراق:، بالقياديين البارزين عبد العزيز سعيد الميناوي، ورسمي يوسف أبو عيسى، وثلة من مجاهدي الحركة، الذين ارتقوا بالعدوان الصهيوني الغادر على العاصمة السورية، دمشق.

وأكدت الهيئة في برقيتها على تضامنها مع الحركة، وأعربت عن ثقتها "في أن خيار الجهاد الذي أنتم عليه هو المسار المفضي إلى رضوان الله تعالى، سواء بنصر مجيد وفتح مبين، أو بشهادة يصطفي الله تعالى لها من يشاء لتكون منقبة لأصحابها الذين عكس صبرهم ورباطهم في معركة طوفان الأقصى عقيدة صادقة وإيماناعميقا في الدفاع عن مقدسات المسلمين وحرماتهم".