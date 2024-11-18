سرايا القدس تعلن قصفها تجمعا لجنود الاحتلال جنوب مدينة رفح بقذائف الهاون

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الإثنين 18/11/2024م، قصفها تجمعا لجنود الاحتلال "الإسرائيلي" جنوب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري :" ضمن معركة طوفان الأقصى، قصفنا بقذائف الهاون النظامي ( عيار 60) تجمعا لجنود العدو الصهيوني المتمركزين عند الحدود الفلسطينية المصرية جنوب مدينة رفح".

وتواصل سرايا القدس والأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لعدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، موقعه عشرات الجنود بين قتيل وجريح، فضلا عن تدميرها عشرات الآليات العسكرية والدبابات والجيبات في كافة محاور التوغل في القطاع.

ولليوم الـ 409، تواصل آلة القتل "الإسرائيلية "ارتكاب المجازر الدموية في قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء، راح ضحيتها حتى اللحظة إلى 43,922 شهيدا 103,898 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.