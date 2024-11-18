وفاة موقوف بعد تدهور حالته الصحية بمركز شرطة في الخليل

فلسطين اليوم

أعلنت الشرطة الفلسطينية في الخليل، مساء اليوم الاثنين18/11/2024م، وفاة موقوف في مركز شرطة حلحول شمال الخليل، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات :" إن موقوفا (41 عاما) توفي في مركز شرطة حلحول شمال الخليل، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة و جرى نقل الموقوف على الفور إلى مستشفى حلحول الحكومي، وقد تم الإعلان عن وفاته، وهو موقوف منذ أمس بقرار قضائي "أمر حبس"- نفقة شرعية".

وأشار إلى أن الشرطة أبلغت النيابة العامة وجهات الاختصاص بالواقعة.