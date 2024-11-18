استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين18/11/2024م، استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي، استشهاد الشاب نور أحمد مصطفى عرفات (18 عاما)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها في الصدر والبطن والكتف، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في حي المساكن الشعبية بنابلس.

وكانت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت الشاب "عرفات" إلى المستشفى عقب اصابته بالرصاص الحي من قبل قوة من جيش الاحتلال شرق نابلس.

يشار إلى أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحمت منطقة المساكن الشعبية في مدينة نابلس، اندلعت على اثر ذلك مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال أدت إلى إصابة الشاب عرفات وعدد آخر من المواطنين.