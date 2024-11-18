منذ فجر اليوم.. 50 شهيدا وصلوا مستشفيات قطاع غزة

فلسطين اليوم

كشفت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم الإثنين 18/11/2024م، عن أعداد الشهداء التي وصلت مستشفيات قطاع غزة منذ فجر اليوم بفعل الغارات "الإسرائيلية" المتواصلة لليوم الـ 409.

وبحسب المصادر، فإن 50 شهيدا وصلوا منذ فجر اليوم المستشفيات 20 منهم في شمالي قطاع غزة.

وخلال الساعات الماضية ، ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 76 شهيد و 158 إصابة، بحسب وزارة الصحة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,922 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,898 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.