"أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين: هوكستين أبلغ بري تأجيل زيارته بيروت

فلسطين اليوم

أكد مسؤولون أميركيون أنّ المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، أبلغ رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أنّه سيؤجّل سفره إلى بيروت، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي.

وبحسب ما أورده مراسل الموقع، باراك رافيد، نقلاً عن المسؤولين، أجّل هوكستين سفره إلى العاصمة اللبنانية، حتى يحصل على "مزيد من التوضيحات بشأن الموقف اللبناني تجاه اتفاق وقف إطلاق النار".