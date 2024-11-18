إصابة شاب برصاص الاحتلال في نابلس

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الإثنين18/11/2024م، بإصابة شاب برصاص جنود الاحتلال "الإسرائيلي" شرق مدينة نابلس في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وبحسب المصادر، فإن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت شابا يبلغ من العمر (18 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الصدر خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس.

وفي التفاصيل، أوضحت أن قوة مؤللة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة المساكن الشعبية شرق نابلس، وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص في الصدر.