ميقاتي: ردنا على مسودة اتفاق وقف النار كان إيجابيا وطلبنا توضيح بعض بنودها

فلسطين اليوم

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين18/11/2024م، أن رد لبنان على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار كان إيجابياً.

وقال ميقاتي خلال تصريحات لـ"قناة التلفزيون العربي":" ردنا كان إيجابياً على مسودة الاتفاق وطلبنا توضيح بعض بنودها ولبنان ملتزم بتنفيذ القرار 1701 وهدفنا أن يطبق في جنوب الليطاني كما نص عليه القرار".

وأضاف:" العنوان الأساسي بالنسبة لنا في المسودة الأميركية هو تطبيق القرار 1701 و لا بد من تحقيق الاستقرار ووقف الدمار وسفك الدماء في جنوب لبنان"، معربا عن امله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان في أقرب وقت

وبشأن حرية العمل لـ"إسرائيل" في لبنان، قال ميقاتي :" لم أسمع عن شرط يتعلق بحرية التحركات العسكرية لإسرائيل في لبنان وهي مجرد تكهنات"، مبيناً " أن رد لبنان على الورقة الأميركية كان إيجابيا ولكن بعض النقاط تحتاج إلى نقاش".

ولفت إلى أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين سيزور لبنان قريباً ومؤكداً أن الملفات الضبابية تحل وجها لوجه.