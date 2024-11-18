الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من الأغوار الشمالية

فلسطين اليوم

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين18/11/2024م، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت 3 مواطنين من الأغوار الشمالية.

وبحسب مدير النادي في مدينة طوباس، فإن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: إبراهيم سلمان رحيل نجادة، وبرهان علي زامل دراغمة، وأحمد عبد الرحمن رشيد.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتادت المواطنين الثلاثة إلى جهة مجهولة حتى الآن.

يذكرأن قوات الاحتلال قد داهمت منطقة وادي المالح في الأغوار الشمالية، وشرعت بمداهمة العديد من مساكن المواطنين وتفتيشها، كما اقتحمت مدرسة المالح وأنزلت العلم الفلسطيني، واعتدت بالضرب على مراسل الخدمات في المدرسة عمار فقها، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.