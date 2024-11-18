فلسطين اليوم

نشر جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين18/11/2024م، مشاهد لإنقاذ طواقمه مواطنين أحياء وانتشال عدد من الشهداء من تحت أنقاض منزل سكني في منطقة الجلاء شمال غرب مدينة غزة.

وأوضحت المشاهد، تمكن عناصر الدفاع المدني من انقاذ مواطنين احياء وشهداء من تحت أنقاض منزل لعائلة "أبو ريالة" استهدفته طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" بعدد من الصواريخ دون سابق انذار، علماً بان المنزل كان يتواجد بداخله نازحين، بحسب جهاز الدفاع المدني.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد 7 مواطنين عقب تمكن جهاز الدفاع المدني من انتشالهم من تحت انقاص منزل عائلة "أبو ريالة".

وخلال الساعات الماضية ، ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 76 شهيد و 158 إصابة، بحسب وزارة الصحة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,922 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,898 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.