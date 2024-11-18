لماذا يبصق اللاعبون الماء ولا يشربونه أثناء المباريات؟ إليك السبب

فلسطين اليوم

يتكرر كثيرا مشهد بصق اللاعبين للماء أو العصائر خلال مباريات كرة القدم. ربما يكون ذلك طبيعيا في ظل المجهود البدني الكبير الذي يبذلونه، وحاجة بعضهم لمجرد ترطيب أفواههم.



لكن في الوقت الذي يبدو فيه هذا الأمر بديهيا، يتعمد عدد من النجوم تطبيقه لأهداف صحية. فهل يستند "البصق" إلى أسباب علمية؟

غسول الكربوهيدرات



في السنوات القليلة الماضية وجد علماء الرياضة أدلة مقنعة على أن تمرير الماء (المشروبات) المحلى بالسكر داخل الفم دون ابتلاعه يمكن أن يساعد الرياضيين على الأداء بشكل أفضل.



ووجدت دراسة نشرت في عام 2017 في المجلة الأوروبية لعلوم الرياضة أن تناول الكربوهيدرات يعزز مجموعة من مقاييس الأداء".



وخلال الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة كوفنتري على 12 رجلا سليما في أوائل ومنتصف العشرينيات من العمر، لاحظوا أن تناول الكربوهيدرات يحسن بشدة من الأداء في مختلف النشاطات، إضافة إلى تعزيز الشعور باليقظة وزيادة التركيز.



ونشر ترينت ستيلينجويرف، مدير الأبحاث في المعهد الرياضي الكندي، دراسة حول استخدام "غسول الكربوهيدرات" بين مجموعة من الرياضيين، ووجد أنها تزيد من قوة التمارين وترفعها للذروة.





وصرح ستيلينجويرف كما ورد في صحيفة جارديان البريطانية: "لقد صُدمنا حقا. غسول الكربوهيدرات له تأثير فوري، إذ يسمح للرياضيين بإدراك أن مهمتهم باتت أسهل".



للوهلة الأولى يبدو هذا الرأي قاطعا، من مختص معتبر، لكن هل حقا بات شطف أو غسل الفم بالكربوهيدرات حقيقة علمية لا تقبل الجدل؟



في عام 2017 أجرى علماء من اليونان وجنوب أفريقيا دراسة عن تأثير غسول الكربوهيدرات على 15 عداءة في سباقين مدة كل منهما 60 دقيقة.



ركضت كل واحدة منهن سباقًا واحدًا بعد شطف الفم بمحلول كربوهيدرات، وآخر بعد الشطف بدواء وهمي. لم يحدث محلول الكربوهيدرات أي فرق في أوقاتهم.



ومن ذلك، استنتج بعض الباحثين أن شطف الفم بالكربوهيدرات قد يساعد في الأنشطة السريعة والمتفجرة مثل الركض ورفع الأثقال، ولكن ليس في رياضات التحمل.



آلية غامضة: لعبة الوهم!



وفقا لجارديان، لا تزال الآلية التي تقوم عليها عملية غسل الفم بالكربوهيدرات غير واضحة: فالأعصاب في الفم ترتبط ارتباطا وثيقا بالعديد من مناطق الدماغ الرئيسية.



ويعتقد بعض العلماء أن هذه الأعصاب ترسل رسائل قوية إلى مناطق الدماغ التي تتحكم في الدوافع والتحكم في الحركة وتحمل الألم.



لذا حتى لو لم يحصل الجسم على أي دفعة طاقة فعلية من ماء الكربوهيدرات، بل مجرد إحساس عابر، فإن غسل الفم بالكربوهيدرات قد ينشط الدماغ، مما يعزز القوة والقدرة على التحمل.



يقنع غسل الفم الدماغ بقبول الوهم ــ الوهم الذي يتصرف الدماغ على أساسه، مما يؤدي إلى ارتفاع حقيقي في الأداء.



يقول نيل كلارك، عالم الرياضة والتمارين الرياضية في جامعة كوفنتري: "عندما تتناول الكربوهيدرات، فإن ذلك ينشط مناطق المكافأة والإثارة في الدماغ. ويتوقع الدماغ زيادة في الكربوهيدرات، لذا فإنه يشعر بالإثارة. الخلاصة "أنت تخدع الدماغ تقريبًا".







وتابع: "يقول الدماغ حسنًا، الكربوهيدرات في طريقها إلينا، يمكننا بذل جهد أكبر الآن".



يرى كلارك أيضا أن "هذه العملية تبدو وكأنها تتم دون وعي". ففي الدراسة التي أجريت 2017 على رجال في العشرينيات من العمر، استخدم كلارك وزملاؤه المالتوديكسترين ككربوهيدرات؛ وهي مادة لا طعم لها، لذا لم يعرف المشاركون في الدراسة، "على الأقل بوعي"، أن السائل كان مختلفًا عن السائل غير المُحلى".



وزاد: "رغم غياب المذاق، فقد أدى محلول المالتوديكسترين إلى تحسين الأداء الرياضي للمشاركين. ويُقدر بشكل عام أن شطف الفم بالكربوهيدرات يحسن الأداء بنحو 2% إلى 3%".



قد لا تبدو هذه النسبة كبيرة، ولكن على مستوى النخبة، تكون الهوامش ضئيلة بشكل مذهل، ويمكن أن يعني التغيير الصغير على ما يبدو الفرق بين الميدالية الذهبية والمركز الأخير.



بالنسبة لعداء من النخبة في سباق ماراثون، فإن تحسين الوقت بنسبة 3% من شأنه أن يقلل حوالي 4 دقائق من وقته.



أما لعداء 100 متر من الطراز العالمي، فإن هذا من شأنه أن يقلل ثلث ثانية، وهذا أيضًا قدر هائل، وفق كلارك.



على سبيل المثال، في نهائي 100 متر الأولمبي 2016 فاز يوسين بولت بزمن قدره 9.81 ثانية، بينما حل ترافون ميتشل في المركز الثامن بزمن قدره 10.06 ثانية: فجوة ربع ثانية. ربما لو كان ميتشل قد استخدم غسول الكربوهيدرات قبل السباق، لكان قد فاز بالميدالية الذهبية!