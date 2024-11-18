أسعار العملات
دولار أمريكي3.74
يورو3.95
جنيه مصري0.08
دينار أردني5.28
جنيه إسترليني4.72
بالفيديو سرايا القدس تبث مشاهد لتفجير جيبات وجرافات الاحتلال في محافظة طولكرم
بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الاثنين18/11/2024م، مشاهد من تفجير جيبات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة طولكرم بالضفة الفلسطينية المحتلة.
وأظهرت المشاهد التي بثتها السرايا عبر قناتها في التليجرام، تفجير جيبات وجرافات العدو بالإضافة لخوض مقاتليها معارك ضارية مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم.
وفيما يلي المشاهد التي عرضتها السرايا: