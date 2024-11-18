فلسطين اليوم

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الاثنين18/11/2024م، مشاهد من تفجير جيبات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة طولكرم بالضفة الفلسطينية المحتلة.

وأظهرت المشاهد التي بثتها السرايا عبر قناتها في التليجرام، تفجير جيبات وجرافات العدو بالإضافة لخوض مقاتليها معارك ضارية مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم.

وفيما يلي المشاهد التي عرضتها السرايا: