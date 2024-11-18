سرايا القدس تدمر آلية عسكرية للاحتلال في بيت لاهيا

الساعة 02:53 م|18 نوفمبر 2024
جانب من استهداف سرايا القدس آلية اسرائيلية خلال المعارك بغزة
جانب من استهداف سرايا القدس آلية اسرائيلية خلال المعارك بغزة

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين 18-11-2024، تدميرها آلية عسكرية "إسرائيلية"، بعبوة شديدة الانفجار بمنطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا شمال القطاع.

وقالت سرايا القدس: دمرنا آلية عسكرية صهيونية متوغلة قرب "القرعة الخامسة" في منطقة العطاطرة غرب مدينة بيت لاهيا بتفجير عبوة (ثاقب - برميلية) شديدة الانفجار - زرعناها مسبقا -".

وأضافت سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون النظامي (عيار الـ 60) جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين وسط مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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