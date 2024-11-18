سرايا القدس تدمر آلية عسكرية للاحتلال في بيت لاهيا

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين 18-11-2024، تدميرها آلية عسكرية "إسرائيلية"، بعبوة شديدة الانفجار بمنطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا شمال القطاع.

وقالت سرايا القدس: دمرنا آلية عسكرية صهيونية متوغلة قرب "القرعة الخامسة" في منطقة العطاطرة غرب مدينة بيت لاهيا بتفجير عبوة (ثاقب - برميلية) شديدة الانفجار - زرعناها مسبقا -".

وأضافت سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون النظامي (عيار الـ 60) جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين وسط مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.