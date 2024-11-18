حماس: ننفي مُطلقاً ما أُشيع عن خروج قياداتنا من قطر

فلسطين اليوم

أكدت مصادر في حركة حماس، اليوم الاثنين 18-11-2024، نفيها ما تناقلته بعض وسائل الإعلام العبرية حول خروج قيادات حماس من قطر إلى تركيا.

وأكدت المصادر في الحركة في بيان مقتضب، "أن هذه الأخبار هي محض إشاعات يحاول الاحتلال ترويجها بين الحين والآخر".

وكانت ادعت وسائل الإعلام العبرية، أن "قيادات حركة حماس غادرت العاصمة القطرية الدوحة إلى تركيا". على حد زعمها.

نص البيان:

"نفت مصادر في حركة حماس ما تناقلته بعض وسائل الإعلام العبرية حول خروج قيادات حماس من قطر إلى تركيا، وأكدت المصادر أن هذه الأخبار هي محض إشاعات يحاول الاحتلال ترويجها بين الحين والآخر".

الإثنين: 16 جمادى الأولى 1446هـ‌

الموافق: 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024م

الموقع الرسمي - حركة حماس