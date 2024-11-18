17 شهيداً بقصف الاحتلال منزلاً في بيت لاهيا

فلسطين اليوم

استُشهد 17 مواطناً وأصيب آخرون بجروح، اليوم الاثنين 18-11-2024، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، "استشهاد 17 مواطناً وإصابة آخرين، إثر قصف الاحتلال منزلاً قرب مستشفى كمال عدوان، شمال قطاع غزة".

وقالت المصادر ذاتها: "الاحتلال استهدف منزلاً قرب دوار أبو الجديان على طريق مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهياً.

وأوضحت المصادر، "أن الأهالي لم يتمكنوا من الوصول إلى الشهداء، بسبب خطورة المنطقة وعدم توفر سيارات الإسعاف والدفاع المدني".

وكان استُشهد 4 مواطنين وأُصيب آخرون، اليوم الإثنين 18-11-2024، بقصف الاحتلال لمركبة جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: "4 شهداء وعدة إصابات في غارة من مسيّرة إسرائيلية على مركبة قرب بلدة الزوايدة جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

يُشار إلى أن 46 مواطناً استُشهدوا منذ فجر اليوم، في غارات الاحتلال على قطاع غزة، 30 منهم شمالي القطاع.

جدير ذكره أنه تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,922 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,898 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.