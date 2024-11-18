ميقاتي يكشف: هوكشتين سيزور لبنان قريباً

فلسطين اليوم

كشف رئيس حكومة التصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين 18-11-2024، "أن الموفد الأميركي اموس هوكشتين سيزور لبنان قريباً مضيفاً "الملفات الضبابية تحل وجهاً لوجه".

وقال ميقاتي في تصريحات صحفية للتلفزيون العربي: "رد لبنان على الورقة الأميركية كان إيجابياً ولكن بعض النقاط تحتاج إلى نقاش، ونأمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان في أقرب وقت".

وأضاف: "العنوان الأساسي بالنسبة لنا في المسودة الأميركية هو تطبيق القرار 1701، ولبنان ملتزم تنفيذه وهدفنا أن يطبق في جنوب الليطاني كما نص عليه القرار، ولا بد من تحقيق الاستقرار ووقف الدمار وسفك الدماء في جنوب لبنان”.

وأوضح ميقاتي بقوله "الرئيس نبيه بري يقود المباحثات مع الوسيط الأميركي وأنا على اتصال دائم معه، ولم أسمع عن شرط يتعلق بحرية التحركات العسكرية لـ”إسرائيل” في لبنان وهي مجرد تكهنات".

وتابع قائلاً: "ما يهمني هو تعزيز وجود الجيش في الجنوب اللبناني وألا يكون هناك سلاح غير سلاح الشرعية"، على حد قوله.

وشدد ميقاتي على أنه "لا بد من انسحاب العدو الاسرائيلي من أي خطوة قام بها داخل الأراضي اللبنانية".