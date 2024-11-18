سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 18-11-2024

الساعة 12:57 م|18 نوفمبر 2024
سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 18-11-2024
سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 18-11-2024

فلسطين اليوم

سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 18-11-2024، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في الأردن عبر محركات البحث العالمية، ويرجع ذلك لاهتمام شريحة كبيرة من الناس في الذهب؛ كونه ملاذاً آمناً لحماية أموالهم.

سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 18-11-2024، ونحرص دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تقديم كافة التحديثات المتعلقة بأسعار الذهب في الأردن؛ لذلك كتبنا هذا المقال ويحتوي على أسعار الذهب بالأردن لكافة العيارات الرئيسية المتداولة.

سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 18-11-2024

أسعار الذهب في الأردن

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر غرام الذهب في الأردن عيار 24: 60.40 ديناراً.

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 للبيع عند 52.40 ديناراً، فيما سجل 50.40 دينار لجهة الشراء.

سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 18-11-2024

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر بيع الذهب من عيار 18 في الأردن: 46.40 ديناراً.

سعر جرام الذهب بالأردن
 

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