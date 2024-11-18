سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 18-11-2024
سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 18-11-2024، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في الأردن عبر محركات البحث العالمية، ويرجع ذلك لاهتمام شريحة كبيرة من الناس في الذهب؛ كونه ملاذاً آمناً لحماية أموالهم.
سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 18-11-2024، ونحرص دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تقديم كافة التحديثات المتعلقة بأسعار الذهب في الأردن؛ لذلك كتبنا هذا المقال ويحتوي على أسعار الذهب بالأردن لكافة العيارات الرئيسية المتداولة.
سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 18-11-2024
أسعار الذهب في الأردن
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر غرام الذهب في الأردن عيار 24: 60.40 ديناراً.
سعر الذهب عيار 21
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 للبيع عند 52.40 ديناراً، فيما سجل 50.40 دينار لجهة الشراء.
سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 18-11-2024
سعر الذهب عيار 18
بلغ سعر بيع الذهب من عيار 18 في الأردن: 46.40 ديناراً.