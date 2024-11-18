فلسطين اليوم

سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 18-11-2024، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في الأردن عبر محركات البحث العالمية، ويرجع ذلك لاهتمام شريحة كبيرة من الناس في الذهب؛ كونه ملاذاً آمناً لحماية أموالهم.

سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 18-11-2024، ونحرص دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تقديم كافة التحديثات المتعلقة بأسعار الذهب في الأردن؛ لذلك كتبنا هذا المقال ويحتوي على أسعار الذهب بالأردن لكافة العيارات الرئيسية المتداولة.

سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 18-11-2024

أسعار الذهب في الأردن

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر غرام الذهب في الأردن عيار 24: 60.40 ديناراً.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 للبيع عند 52.40 ديناراً، فيما سجل 50.40 دينار لجهة الشراء.

سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 18-11-2024

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر بيع الذهب من عيار 18 في الأردن: 46.40 ديناراً.



