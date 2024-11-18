فلسطين اليوم

استُشهد 4 مواطنين وأُصيب آخرون، اليوم الإثنين 18-11-2024، بقصف الاحتلال لمركبة جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: "4 شهداء وعدة إصابات في غارة من مسيّرة إسرائيلية على مركبة قرب بلدة الزوايدة جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وأوضحت المصادر بقولها: "إن 4 شهداء وعدد من الجرحى سقطوا جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب محطة أبو بطيحان بمخيم 2 جنوب النصيرات وسط قطاع غزة".

جدير ذكره أنه تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,846 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,740 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.