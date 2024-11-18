قوات الاحتلال تهدم منشآت في القدس المحتلة

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، منشآت في قرية رافات شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن جرافات الاحتلال هدمت "استوديو ميرال" المكون من حديقة وكوخ، تعود ملكيته للمواطن نبيل مزرعاوي من بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس.

كما هدمت قوات الاحتلال ملعبين لكرة القدم في موقع مجاور يعودان لعائلة عايدية.

وتهدد سلطات الاحتلال بهدم العديد من المنشآت والمباني في قرية رافات، بذريعة البناء من دون ترخيص.