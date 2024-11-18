جيش الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان لليوم الـ 57

فلسطين اليوم

يدخل العدوان الإسرائيلي على لبنان يومه الـ 57، مخلفا عشرات الشهداء والإصابات و دمارا واسعا في سلسلة غارات على مناطق متفرقة.

وصباح اليوم الإثنين،شنّ طيران الاحتلال الحربي غارة على بلدة مجدل زون بقضاء صور جنوبي لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها، إن غارات الاحتلال على قرى قضاء صور (أمس الأحد) أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 11 شخصا وإصابة 48 آخرين.

وأفادت الصحة بأن الغارات الإسرائيلية على منطقة رأس النبع أدت إلى استشهاد 4 أشخاص، بينهم امرأة وإصابة 14 آخرين بجروح بينهم طفلان. بينما استشهد في مار الياس شخصين وأصيب 22 آخرين بجروح.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن "الغارة المعادية على شارع مار الياس ببيروت استهدفت شركة ماضي للتكنولوجيا وأدت لاندلاع حريق كبير في المبنى".

وأصيب مواطن لبناني بجراح حرجة، في القصف المدفعي الإسرائيلي مساء الأحد على منطقة حوش صور، جنوبي لبنان.

والليلة الماضية، قصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة طيردبا قضاء صور، جنوبي لبنان. بينما استهدفت غارة جوية مبنى في منطقة تول- النبطية.

وسقطت عدة قذائف مدفعية في خراج برج الملوك باتجاه سهل مرجعيون، وأخرى على محيط دار الحصاد في خراج برج الملوك.

وشن الطيران الحربي غارات على المروانية وأطراف الزرارية وكوثرية السياد وحومين التحتا.

كما شنّ طيران الاحتلال أكثر من غارة على بلدة الشهابية، بالتزامن مع قصف جوية استهدف مدينة صور، جنوبي لبنان. تزامنًا مع سلسلة غارات جديدة على مدينة الخيام وغارة على بلدة دبين في الجنوب.