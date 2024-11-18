مقتل "إسرائيلي" بانفجار سيارة قرب "تل أبيب"

فلسطين اليوم

قُتل إسرائيلي وأُصيب آخر، اليوم الاثنين 18-11-2024، بانفجار سيارة بمدينة بيتح تكفا قرب تل أبيب وسط كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "إن شابا يبلغ من العمر 30 عاماً قتل وأصيب آخر عمره 20 عاما من سكان ريشون لتسيون بجراح متوسطة بانفجار سيارة بمدينة بتاح تكفا". بحسب الهيئة.

ومن ناحيتها، قالت القناة 13 العبرية: "إن السيارة التي انفجرت كانت "مفخخة". وفق قولها.

وبدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "لا زال يجري التحقيق في ملابسات الحادث". بحسب قولها.